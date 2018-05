FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktien von RTL von 67 auf 64 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Analyst Harald Heider sieht in einer am Freitag vorliegenden Studie weitere Herausforderungen für das frei empfangbare TV-Geschäft. Die Investitionen in den Digitalbereich, um die Abhängigkeit zu senken, dämpften kurzfristig die Ertragsentwicklung./ag/ajx



Datum der Analyse: 18.05.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.