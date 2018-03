FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für RWE nach der von Eon und RWE vereinbarten Übernahme und Zerschlagung der RWE-Ökostromtochter Innogy auf "Halten" mit einem fairen Wert von 18 Euro belassen. Die aus dem geplanten Deal resultierende Verringerung des CO2-Abdrucks und die deutliche Stärkung des Erneuerbaren Energien-Bereichs seien sinnvoll, schrieb Analyst Werner Eisenmann in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Zudem sollte die Beteiligung an Eon einen soliden Cashflow erzeugen. Dies sei mit dem rasanten Kursanstieg der RWE-Aktie nach den Neuigkeiten aber bereits eingepreist./edh/ajx



Datum der Analyse: 12.03.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.