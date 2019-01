LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank HSBC hat die Einstufung für RWE angesichts des Entwurfs für die Rahmenbedingungen des Kohleausstiegs in Deutschland auf "Hold" mit einem Kursziel von 21 Euro belassen. Die Schließung weiterer Kohlekraftwerke bis 2022 entspreche den Erwartungen, schrieb Analyst Adam Dickens in einer am Montag vorliegenden Studie. RWE sei der größte davon betroffene Kraftwerksbetreiber. Spannend dürften nun die Verhandlungen über Kompensationen werden./tih/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2019 / 09:40 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2019 / 09:58 / GMT



