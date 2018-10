NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für RWE auf "Outperform" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. RWE werde in diesem und möglicherweise auch in den nächsten beiden Jahren keine Rodungen mehr durchführen können, schrieb Analystin Deepa Venkateswaran in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies werde bedeutende kurzfristige operative Auswirkungen nach sich ziehen. Der aktuell verordnete Rodungsstopp sei aber noch kein Anhaltspunkt für das finale Ergebnis des Streitfalles./tih/he



Datum der Analyse: 05.10.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.