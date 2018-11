NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für RWE nach Neunmonatszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 24,50 Euro belassen. Analystin Deepa Venkateswaran sprach in einer am Mittwoch vorliegenden Studie von einem insgesamt ermutigenden Zwischenbericht des Versorgers. Der Hinweis, dass RWE bis Ende 2025 gegen steigende Preise für Kohlenstoffemissionen abgesichert sei, sei eine sehr wichtige Botschaft gewesen./ajx/la



Datum der Analyse: 14.11.2018



