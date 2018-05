NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC Capital hat die Einstufung für RWE nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Der Energieversorger habe ein schwaches Handelsgeschäft verzeichnet, schrieb Analyst John Musk in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Positiv wertete er aber das reduzierte Verschuldungsziel von RWE./edh/mis



Datum der Analyse: 15.05.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.