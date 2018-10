FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für RWE von 20 auf 18 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Reduce" belassen. Analyst Ingo Becker untersuchte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie die Auswirkungen der Neuaufteilung von Aktivitäten im Bereich der Erneuerbaren Energien unter RWE und Eon. Deren Bewertung im Größenbereich von 15 Milliarden Euro übertreffe seine Berechnungen deutlich. Es werde quasi Wachstum berücksichtigt, die Gewinndynamik sei aber wohl am Höhepunkt./tih/bek



Datum der Analyse: 18.10.2018



