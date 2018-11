PARIS (dpa-AFX Analyser) - Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat RWE vor Neunmonatszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 26,80 Euro belassen. Die Hauptfrage sei, wie stark RWE über Absicherungsgeschäfte von geringeren Kosten zur Energieerzeugung profitiert habe, schrieb Analyst Lueder Schumacher in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Von Interesse seien zudem weitere Details über die Situation im Hambacher Forst sowie zu möglichen Fortschritten in puncto Kohleausstieg./gl/edh



Datum der Analyse: 07.11.2018



