NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für RWE nach dem gerichtlichen Stopp der Rodungen am Hambacher Forst auf "Top Pick" mit einem Kursziel von 27,50 Euro belassen. Die Auswirkungen davon auf das operative Ergebnis (Ebitda) im Kohlegeschäft seien zwar bedeutend, schrieb Analyst John Musk in einer am Freitag vorliegenden Studie. Trotz der negativen Folgen für den Gesamtkonzern glaubt er aber nicht daran, dass die Dividendenplanungen des Energiekonzerns für dieses und das kommende Jahr davon beeinträchtigt werden./tih/he



Datum der Analyse: 05.10.2018



