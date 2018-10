NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Reckitt Benckiser nach Zahlen von 7025 auf 7090 Pence angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Fulvio Cazzol erhöhte in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine Prognosen für den Gewinn je Aktie des britischen Konsumgüterherstellers bis 2019. Das Geschäft mit Babykost habe im dritten Jahresviertel zwar enttäuscht, allerdings könne hier das Wachstum aus eigener Kraft im vierten Quartal wieder anziehen./la/he



Datum der Analyse: 30.10.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.