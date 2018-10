NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Reckitt Benckiser von 8000 auf 8200 Pence angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Verbesserungen des Konsumgüterkonzerns im ersten Halbjahr hätten nach dem enttäuschenden Jahr 2017 Bedenken zerstreut, schrieb Analyst Andrew Wood in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Aktienbewertung hält er trotz Kursrally noch für attraktiv./ag/mis



Datum der Analyse: 04.10.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.