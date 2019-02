NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Reckitt Benckiser auf "Underperform" mit einem Kursziel von 5000 Pence belassen. Jüngste Marktforschungsdaten zeugten von einer schwachen Grippesaison in den USA, schrieb Analyst Martin Deboo in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das wiederum dürfte zu einem schwachen Absatz des Erkältungs- und Grippemittels Mucinex führen, das normalerweise erheblich zum Gewinn des Konsumgüterkonzerns im ersten Quartal beitrage. Hinzu komme die Konkurrenz durch ein günstigeres Nachahmerpräparat von Perrigo./elm/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2019 / 22:26 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2019 / 00:00 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.