NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC Capital hat das Kursziel für Reckitt Benckiser von 4700 auf 4500 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Der Konsumgüterkonzern habe in den vergangenen fünf Jahren Herausforderungen angehäuft, schrieb Analyst James Edwardes Jones in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Derzeit verdiene er zwar gut, die Probleme dürften aber seiner Ansicht nach in einigen Jahren zum Vorschein kommen./tih/jha/



Datum der Analyse: 01.05.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.