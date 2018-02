NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Reckitt Benckiser nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 7500 Pence belassen. Analystin Celine Pannuti schrieb in einer am Montag vorliegenden Studie von einem "gemischten" vierten Quartal. Die Umsatzentwicklung auf vergleichbarer Basis nannte sie beruhigend, doch die Margen und das bereinigte Ergebnis je Aktie (EPS) hätten etwas unter den Konsensschätzungen gelegen. Sie rechnet damit, dass nun die Konsensschätzung für 2018 sinken wird./ck/mis



Datum der Analyse: 19.02.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.