NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Reckitt Benckiser nach Zahlen und der anschließenden Telefonkonferenz auf "Overweight" mit einem Kursziel von 7200 Pence belassen. Analystin Celine Pannuti verwies in einer am Freitag vorliegenden Studie für das erste Quartal auf "eine Serie von Einmaleffekten" beim britischen Konsumgüterkonzern. Die aktuelle Kursschwäche sieht sie als Kaufgelegenheit. Reckitt sei ein strukturelles Wachstumsunternehmen, dessen Aktienbewertung sehr attraktiv sei./ck/tih



Datum der Analyse: 20.04.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.