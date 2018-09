NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Reckitt Benckiser von 7600 auf 9000 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der aktuelle Kurs biete eine hervorragende Einstiegsgelegenheit, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Angesichts der verbesserten Gewinnentwicklung des Haushaltsmittelherstellers hat die Analystin ihre Gewinnerwartungen für die Geschäftsjahre 2019 und 2020 nach oben genommen./mf/zb



Datum der Analyse: 06.09.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.