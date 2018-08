FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Commerzbank hat Renault mit "Hold" und einem Kursziel von 76 Euro in die Bewertung wieder aufgenommen. Als Branche betrachtet seien europäische Autobauer günstig bewertet, schrieb Analyst Demian Flowers in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Allerdings lasse das Wachstum von Renault nach, während die Investitionen des französischen Autokonzerns weiter stiegen./mis/la



Datum der Analyse: 22.08.2018



