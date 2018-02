HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Renault nach Zahlen zum zweiten Halbjahr von 76 auf 82 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der französische Autobauer habe solide, aber unspektakulär abgeschnitten, schrieb Analyst Alexander Haissl in einer am Montag vorliegenden Studie. Haissl blickt nun optimistischer auf das Kerngeschäft sowie auf die Aktivitäten in Russland und erhöhte entsprechend seine Prognosen für den operativen Gewinn bis 2019./la/bek



Datum der Analyse: 16.02.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.