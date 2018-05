FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Renault auf "Buy" mit einem Kursziel von 115 Euro belassen. Die Währungsbelastungen des stark in den Schwellenländern vertretenen Autokonzerns dürften weniger massiv ausfallen als befürchtet, schrieb Analyst Gaetan Toulemonde in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Bewertung spreche für einen Kauf der Papiere./ag/bek



Datum der Analyse: 31.05.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.