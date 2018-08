LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Rheinmetall nach Zahlen für das zweite Quartal von 108 auf 107 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Rüstungskonzern und Autozulieferer habe die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Richard Schramm in einer am Freitag vorliegenden Studie. Allerdings seien gerade gute Nachrichten über das Rüstungsgeschäft nichts Neues mehr, so dass von dieser Seite vorerst kaum noch Kursimpulse ausgehen dürften. Das trotz höherer Gewinnerwartungen leicht gesenkte Kursziel begründete der Analyst mit einer niedrigeren Branchenbewertung./mis/das



Datum der Analyse: 03.08.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.