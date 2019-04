LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Rio Tinto von 4100 auf 4150 Pence angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Trotz der starken Rally der Minenwerte seit Jahresbeginn sollten Anleger in der Branche investiert bleiben, schrieb Analyst Amos Fletcher in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die chinesische Industrie befinde sich seit kurzem wieder auf Expansionskurs und die Regierung in Peking kurbele die Konjunktur der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt aktuell an. Diese Effekte dürften sich mit einer Verzögerung von drei bis sechs Monaten positiv auf die Metallnachfrage auswirken./la/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.04.2019 / 13:50 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.04.2019 / 04:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.