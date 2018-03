ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Rio Tinto nach dem Verkauf einer Kohlemine und einer weiteren Förderstätte auf "Buy" mit einem Kursziel von 4000 Pence belassen. Mit dem Erlös von 1,7 Milliarden US-Dollar könne der Bergwerkskonzern die Schulden senken, in Wachstum investieren oder aber die Aktionäre bedenken, schrieb Analyst Myles Allsop in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er rechne damit, dass Rio Tinto den Ertrag an die Aktionäre weiterreiche, möglicherweise mittels eines Aktienrückkaufs./bek/gl



Datum der Analyse: 21.03.2018



