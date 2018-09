ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Rio Tinto nach der Ankündigung weiterer Aktienrückkäufe auf "Buy" mit einem Kursziel von 4700 Pence belassen. Der Fokus bei dem Minenkonzern liege weiterhin auf den Kapitalrückflüssen an die Aktionäre, schrieb Analyst Myles Allsop in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dabei sei das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht. 2019 könnten zusätzliche Mittel frei werden durch den Verkauf weiterer Unternehmensteile im Größenbereich von 7 bis 8 Milliarden US-Dollar./tih/edh



Datum der Analyse: 20.09.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.