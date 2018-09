NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Papiere von Roche nach Aussagen der Schweizer zur Produktpipeline mit einem Kursziel von 300 Franken auf der "Conviction Buy List" belassen. Diese belegten die Breite und die Tiefe des Portfolios an Wirkstoffkandidaten, deren Entwicklung bereits fortgeschritten sei, schrieb Analyst Keyur Parekh in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das gelte für Medikamente gegen verschiedene Krebsarten ebenso wie für solche gegen Augenleiden und Erkrankungen des zentralen Nervensystems./bek/ag



Datum der Analyse: 13.09.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.