FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Roche auf "Hold" mit einem Kursziel von 240 Franken belassen. Die jüngsten Daten zu Tecentriq in einer Kombination mit Chemotherapie seien ermutigend, schrieb Analyst Tim Race in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Kombination sei bei einer bestimmten Brustkrebsart offensichtlich besser beim Krankheitsverlauf als eine alleinige Chemotherapie./mf/mis



Datum der Analyse: 03.07.2018



