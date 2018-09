ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Roche nach einem Bericht des Pharmakonzerns über seine laufenden Forschungsprojekte auf "Neutral" mit einem Kursziel von 237 Franken belassen. Der Pharmakonzern habe den Analysten Hausaufgaben erteilt, schrieb Analyst Jack Scannell in einer ersten Reaktion am Freitag. Roche habe daran erinnert, was die Experten alles noch nicht in ihren Schätzungen berücksichtigt hätten./ck/ag



Datum der Analyse: 14.09.2018



