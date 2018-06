ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Roche auf "Underperform" mit einem Kursziel von 215 Franken belassen. Die Markterwartungen für den Pharmakonzern erschienen viel zu hoch, schrieben die Analysten in einer am Freitag vorliegenden Strategiestudie. Das einzigartige Portfolio an Krebsmedikamenten werde durch den wachsenden Wettbewerb von biotechnologisch hergestellten Nachahmer-Medikamenten (Biosimilars) geschwächt./mis/ajx



Datum der Analyse: 15.06.2018



