MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Roche von 270 auf 245 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach enttäuschenden Daten aus einer Studie zum Immuntherapeutikum Tecentriq in Kombination mit einer Chemotherapie bei Patienten mit einem bestimmten Lungenkrebs (NSCLC) habe er seine Schätzungen für die Spitzenumsätze mit dem Mittel gesenkt, schrieb Analyst Bruno Bulic in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Entsprechend revidierte er seine Gewinnprognosen für den Pharmakonzern nach unten. Allerdings bleibt er für die Umsatzentwicklung bis 2022 optimistisch./gl/bek



Datum der Analyse: 19.07.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.