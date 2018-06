NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Roche auf "Overweight" mit einem Kursziel von 300 Franken belassen. Anlass der Studie war das Erreichen der Ziele in einer Phase-III-Kombinationsstudie IMpower133 Ziele bei Lungenkrebs, bei der das Immuntherapeutikum Tecentriq in Kombination mit Chemotherapie eingesetzt worden war. Das sei leicht positiv für den Pharmakonzern, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Montag vorliegenden Studie. Roche sei nun weit vorn bei diesem Mittel mit einem geschätzten Spitzenumsatzpotenzial von 2 Milliarden US-Dollar./mis/ag



Datum der Analyse: 25.06.2018



