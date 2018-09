FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Oddo BHF hat die Einstufung für Rocket Internet auf "Neutral" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Bei der Startup-Schmiede gebe es noch immer keine Neuigkeiten über die künftige Verwendung der üppigen Barmittel, schrieb Analyst Alexander Rummler in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Kassenbestand könnte auf bis zu 80 Prozent der Marktkapitalisierung steigen, falls die verbleibenden Anteile an Firmen wie Delivery Hero oder HelloFresh verkauft werden. Offensichtlich sei es herausfordernd, neue Investmentmöglichkeiten zu finden./tih/edh



Datum der Analyse: 20.09.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.