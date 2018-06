HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Rocket Internet nach einer Investorenveranstaltung auf "Buy" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Bei der Start-up-Schmiede sei derzeit kein größeres neues Investment in Sicht, schrieb Analyst Lucas Boventer in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er begrüße aber, dass sich das Unternehmen nun mit einem breiteren Feld an Sektoren mit Internetbezug beschäftigen wolle./tav/he



Datum der Analyse: 26.06.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.