NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Rocket Internet von 29,90 auf 33,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Aktien der Beteiligungsgesellschaft dürften sich weiter überdurchschnittlich entwickeln und seien immer noch günstig, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Montag vorliegenden Studie. Diebel berücksichtigte in seinem Bewertungsmodell nun den erfolgreichen Börsengang des des Online-Möbelhändlers Home24 und den Aktienrückkauf im Mai./la/mis



Datum der Analyse: 09.07.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.