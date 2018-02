NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC Capital hat die Einstufung für Ryanair nach Zahlen für das dritte Geschäftsquartal 2017/18 auf "Outperform" mit einem Kursziel von 19,50 Euro belassen. Der Billigflieger habe die Gewinnmargen dank geringerer Kosten gesteigert, schrieb Analyst Damian Brewer in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Geschäftsausblick sei vorsichtig, was mit der ausstehenden Tarifeinigung mit den Piloten zusammenhängen könnte. Zudem rechne das Unternehmen nicht vor 2019 mit steigenden Ticketpreisen im Zuge höherer Ölpreise. Die Geschichte habe aber gezeigt, dass Ryanair die Ticketpreise vermutlich schneller steigern könne als selbst angenommen./mis/ck



Datum der Analyse: 05.02.2018



