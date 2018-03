NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ryanair mit Blick auf eine Übernahme der Mehrheit an Laudas neuem Billigflieger Laudamotio auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 15,40 Euro belassen. Die Übernahme erschließe sich ihm nicht als zwingend, schrieb Analyst Daniel Roeska in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Bewertung sei mit bis zu 9 Millionen Euro je geleastem Flugzeug gepfeffert - zumal die Gewinnschwelle erst im Jahr 3 des Projekts erreicht werden solle./bek/la



Datum der Analyse: 20.03.2018



