ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Safran auf "Neutral" mit einem Kursziel von 92 Euro belassen. Analystin Celine Fornaro senkte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie ihre Schätzungen für den französischen Triebwerksbauer - und begründete dies mit einem angepassten Rechnungslegungsstandard, der Übernahme von Zodiac und Währungseffekten. Mit Blick auf den Barmittelfluss sei alles so gut wie unverändert geblieben./tih/bek



Datum der Analyse: 28.02.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.