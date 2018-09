HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Safran nach Halbjahreszahlen von 105 auf 140 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Kennziffern seien ausnahmslos besser als erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Andrew Gollan in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die vom Luftfahrt- und Rüstungskonzern aufgestockten Prognosen passten also ins Bild. Noch wichtiger seien aber deutliche Hinweise auf einen auch längerfristig besseren Ausblick./bek/edh



Datum der Analyse: 20.09.2018



