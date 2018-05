HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für SAF-Holland nach einer Konferenz auf "Buy" mit einem Kursziel von 23 Euro belassen. Die Geschäfte des Zulieferers für die Lkw- und Zugmaschinenbranche würden von sich ändernden Sicherheitsstandards in den USA und China angetrieben, schrieb Analyst Philippe Lorrain in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies gelte vor allem für Scheibenbremsen, die in Deutschland bereits in großem Umfang zum Einsatz kämen./bek/ck



Datum der Analyse: 23.05.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.