HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für SAF-Holland nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 22 Euro belassen. Der Lkw-Zulieferer habe seine und die Erwartungen des Marktes erfüllt, schrieb Analyst Alexander Wahl in einer am Freitag vorliegenden Studie. Alle Regionen hätten zu dem soliden Umsatzwachstum aus eigener Kraft beigetragen. Das gegenwärtige Kursniveau biete eine attraktive Einstiegsgelegenheit, um auf die Erholung des US-Lkw-Marktes und das strukturelle Wachstum in den Schwellenländern zu setzen./la/gl



Datum der Analyse: 11.05.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.