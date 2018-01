NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für SAP nach Zahlen auf "Equal-weight" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Der Softwarekonzern habe die Erwartungen im Schlussquartal beim operativen Gewinn (Ebit) zwar etwas verfehlt, der Umsatz habe die Schätzungen aber erreicht, schrieb Analyst Adam Wood in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Ausblick auf 2018 sei komplex, impliziere aber einen leichten Rückgang der durchschnittlichen Markterwartung für das operative Ergebnis (Ebit)./mis/ajx



Datum der Analyse: 30.01.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.