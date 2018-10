MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für SAP nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 112 Euro belassen. Analyst Knut Woller zog in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung ein gemischtes Fazit vom dritten Quartal des Softwarekonzerns. Während die Umsätze insgesamt und die Cloud-Neukunden die Erwartungen übertroffen hätten, seien andere Kennziffern wie die Lizenzumsätze oder das operative Ergebnis (Ebit) dahinter zurückgeblieben. Die erneut angehobenen Jahresziele seien positiv und ermutigten ihn in seinem Glauben, dass SAP über bedeutende Wachstumsmöglichkeiten verfüge./tih/la



Datum der Analyse: 18.10.2018



