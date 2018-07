FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für SAP nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 120 Euro belassen. Der Softwarekonzern habe sich insgesamt gut entwickelt, schrieb Analyst Harald Schnitzer in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Dynamik im Cloud-Geschäft sei im Branchenvergleich bemerkenswert. Die Nachfrage dürfte in den saisonal stärkeren Quartalen weiter dynamisch verlaufen./la/edh



Datum der Analyse: 20.07.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.