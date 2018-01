NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für SAP nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Der Software-Konzern habe die Erwartungen im Schlussquartal verfehlt, schrieb Analystin Stacy Pollard in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Ausblick auf 2018 liege zwar insgesamt im Rahmen der Erwartungen, doch der starke Euro belaste. Insgesamt könnte dies die Stimmung der Anleger kurzfristig trüben. Derweil entwickle sich das Cloud-Geschäft in die richtige Richtung./mis/ajx



Datum der Analyse: 30.01.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.