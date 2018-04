NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für SAP vor Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Das erste Quartal des Softwarekonzerns dürfte wie saisonal üblich eher schwach ausfallen, schrieb Analystin Stacy Pollard in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sie verwies dabei im klassischen Lizenzgeschäft auf schwierige Vergleichszahlen aus dem Vorjahr. Bei Cloud-Diensten rechnet die Expertin aber mit soliden Wachstumstrends./tih/la



Datum der Analyse: 11.04.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.