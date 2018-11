HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat ihre Schätzungen für SLM Solutions nach der vierten Gewinnwarnung in zwölf Monaten drastisch gesenkt und das Kursziel von 31 auf 15 Euro mehr als halbiert. Die Einstufung ließ Analyst Gerhard Orgonas in einer am Montag vorliegenden Studie aber auf "Hold". Er rät, für ein Neuengagement eine Nachfragebelebung auf breiter Front abzuwarten, und bleibt bis dahin bei den Papieren des 3D-Drucker-Herstellers an der Seitenlinie./ag/ajx



Datum der Analyse: 02.11.2018



