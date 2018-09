FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Oddo BHF hat das Kursziel für SMA Solar nach Prognosesenkung von 31 auf 20 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Reduce" belassen. Analyst Anis Zgaya sieht damit seine vorsichtige Einschätzung des Solarzulieferers in einer am Freitag vorliegenden Studie nochmals gestützt. Der Markt für Solar-Wechselrichter leide unter zu hohen Kapazitäten, massivem Preisdruck und der Unsicherheit über politische Entscheidungen. Auch aus Bewertungssicht erschienen SMA-Papiere nicht sonderlich attraktiv - selbst nach dem diesjährigen Kursrutsch, so Zgaya./ag/bek



Datum der Analyse: 28.09.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.