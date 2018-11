NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für STMicroelectronics von 21,50 auf 16,50 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Er habe die Schätzungen für die Endnachfrage der Automobilindustrie und der industriellen Fertigung nach Halbleitern angepasst, schrieb Analyst Alexander Duval in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er habe nun kurzfristig eine etwas zurückhaltendere Einschätzung der Wachstumschancen./bek/la



Datum der Analyse: 07.11.2018



