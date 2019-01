ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für STMicroelectronics vor der Berichtssaison im Technologiesektor auf "Neutral" mit einem Kursziel von 13 Euro belassen. Im Halbleitersektor sei es zu früh für ungetrübten Optimismus, schrieb Analyst David Mulholland in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. 2019 dürfte zunächst die zyklische Entwicklung im Mittelpunkt stehen, bevor sich dann wieder vermehrt strukturelle Chancen durch Megatrends wie etwa elektrische Antriebe im Autosektor ergeben./tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.01.2019 / 16:17 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.01.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.