LONDON (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus CFRA hat das Kursziel für STMicroelectronics von 21,30 auf 25,80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Bei dem Halbleiterkonzern sei die Gewinnentwicklung sehr gut prognostizierbar, so dass die Aktie eine Bewertungsprämie verdiene, schrieb Analyst Adrian Ng in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dank des Umsatzwachstums und der disziplinierten Kostenpolitik dürfte sich die Profitabilität (Ebit-Marge) verbessern./la/edh



Datum der Analyse: 21.06.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.