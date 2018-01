NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für STMicroelectronics angesichts von Sorgen um eine nachlassende Nachfrage nach dem iPhone X von 26 auf 23 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Von den Experten befürchtete Produktionskürzungen bei Apple im ersten Halbjahr würden direkte Auswirkungen auf Lieferanten wie STMicro haben, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Chipkonzern sei zwar relativ gut gegen die iPhone-Volatilität abgeschirmt, die Stimmung zur Aktie könnte aber vorerst dennoch darunter leiden./tih/zb



Datum der Analyse: 24.01.2018



