NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für STMicroelectronics auf "Overweight" belassen. Die Lagerbestände seien derzeit noch kein Grund zur Sorge für den Halbleiterzyklus, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Mit Blick auf die längerfristigen Trends ist ASML sein "Top Pick", mit Blick auf das dritte Quartal sind es STMicro und AMS ./ajx/ag



Datum der Analyse: 12.06.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.